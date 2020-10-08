الدمام 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واستسلم المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم، اليوم، درع برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي أحد برامج مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، من مدير فرع المركز بالمنطقة الدكتور خالد البديوي، نظير تحقيق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة للمركز الأول في تفعيل البرنامج.وأفاد السلوم أن البرنامج نُفذ على مرحلتين الأولى تم تدريب 141 مدرباً ومدربة من مختلف المنشآت التدريبية من كليات تقنية ومعاهد ثانوية صناعية بالمنطقة الشرقية خلال عام 1441هـ، بهدف إعداد كفاءات وطنية قادرة على غرس قيم الحوار المجتمعي وترسيخ مبادئ الانسجام بين فئات المجتمع، ورفع المستوى المعرفي والإثراء المعلوماتي للمشاركين، وبالتالي تكوين فريق من مدربي حقيبة الحوار المجتمعي بالمنطقة الشرقية لتدريب المتدربين المستجدين في أسابيع التهيئة على الحوار الوطني وبناء السلام المجتمعي وتمكين القيم من خلال الأنشطة والمسابقات والبرامج التدريبية كمرحلة ثانية تم من خلالها تدريب 10858 متدربا ومتدربة.ونوه السلوم بالتعاون الإستراتيجي القائم بين الإدارة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لرفع مستوى الوعي وتعزيز روح المسؤولية الوطنية والاهتمام بكل ما من شأنه خدمة المجتمع والنهوض بجميع شرائحه.// انتهى //16:39ت م0162