الرياض 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسوقّع الاتحاد السعودي للريشة الطائرة اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص لتدريب لاعبي ولاعبات الاتحاد وإقامة المنافسات الداخلية والمشاركة الدولية.وجرى توقيع الاتفاقية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي, بحضور رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص عبدالله بن فيصل حماد نيابة عن صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز رئيس اتحاد الأولمبياد الخاص.‌‌‎وتتعدد الخدمات والبرامج التي ستُقدم للاعبين واللاعبات في إطار الاتفاقية لتغطي جميع أوجه الدعم والتسهيل من حيث توفير الأدوات وتأهيل الكوادر التدريبية للتدريب لرياضة الريشة الطائرة عبر إلحاقهم بمجموعة من الدورات التدريبية والتأهيل المناسب لتدريب لاعبي الأولمبياد الخاص.// انتهى //16:44ت م0164