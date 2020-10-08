جدة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بدور مجمع الفقه الإسلامي الدولي وجهود معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام رئيس المجمع الشيخ الدكتور صالح بن حميد.جاء ذلك في حفل الاستقبال الذي أقامته الأمانة العامة للمنظمة اليوم في مقرها بمحافظة جدة، للأمين الجديد للمجمع الدكتور محمد قطب مصطفى سانو، والتذكير بمآثر أمين المجمع الراحل، الدكتور عبد السلام العبّادي رحمه الله.وأعرب العثيمين عن أمله في أن يواصل الدكتور قطب سانو ، مسيرة النهوض بالمجمع إلى أعلى مكانة وأسمى منزلة، مسنودا في ذلك كما كان حال المجمع منذ تأسيسه، بعناية ودعم الدول الأعضاء وبخاصة المملكة العربية السعودية -رئيس القمة الإسلامية-، التي تواصل تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - حرصها الحثيث على كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظمة وأجهزتها وتحقيق رفاهية الشعوب الإسلامية وازدهارها.وسلّم كل من الدكتور العثيمين والشيخ صالح بن حميد، الهدايا التذكارية للدكتور قطب سانو، ولنجل الدكتور العبّادي، إضافة إلى درع تذكارية أهداها المجمع للأمين العام للمنظمة.مما يذكر أن المجمع يهدف في عمله، من ضمن العديد من الأهداف، إلى إفتاء المجتمعات المسلمة خارج دول العالم الإسلامي، بما يحفظ القيم الإسلامية، إضافة إلى إبداء الرأي الشرعي وترجمته في الموضوعات التي تتصل بالواقع، وتحقيق التلاقي الفكري والتكامل المعرفي.// انتهى //17:27ت م0197