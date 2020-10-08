المدينة المنورة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسنظمت كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, لقاء علمياً بعنوان "مجمع البحرين.. نظرات في منابع العلوم الجديدة"، وذلك عبر منصة "بلاك بورد".وعرف الأستاذ المشارك بقسم البلاغة والنقد بجامعة أم القرى الدكتور سعود الصاعدي, العلوم البينية بوصفها علومًا نابعة من تلاقي علمين أو أكثر، ينتج عن هذا التلاقي نوع جديد مختلف من العلوم، باعتبار ماذا يمكن للعلوم البينية إضافته للبحث العلمي، مستعرضاً المحاور والمفاهيم ومستشهداً فيها بعدد من علماء اللغة والفلسفة.كما استعرض الصاعدي عدداً من العلوم البينية التي نشأت عن دمج علمين، وشرح مراحل الوصول للعلوم البينية بشكل موسع حين حددها في ثلاثة أطوار أولها "السعة" وهو اتساع الإطار المعرفي للعلوم، وانفتاحها على العلوم الأخرى، ثم يأتي "التلاقي" كطور ثاني للعلوم البينية حين يتم اتصالها ورؤية مناسبة الإطار المعرفي لكل منها، وأخيرًا تصل العلوم البينية إلى طورها الأخير وهو "التلاقح" حين ينتج عن اتصال العلوم المعنية علم جديد.// انتهى //17:43ت م0204