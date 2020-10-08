طرابلس 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أهمية استئناف العملية السياسية والأمنية والاقتصادية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين.وأوضح بيان للمجلس الرئاسي اليوم أن ذلك جاء خلال اجتماع اليوم برئاسة فائز السراج، وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، وعضو المجلس محمد عماري زايد.وناقش الاجتماع الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية.// انتهى //17:45ت م0205