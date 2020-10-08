الرباط 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسقررت الحكومة المغربية اليوم، تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافي، يمتد حتى 10 نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن مددت أكثر من مرة، لمواجهة استمرار تفشي جائحة كورونا في البلاد، التي ما زالت تشهد منحى تصاعديا في عدد الإصابات والحالات الحرجة.وأوضح بيان صادر عن المجلس الحكومي، أن هذا القرار يأتي حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الجائحة، مع تخويل ولاة الأقاليم المغربية صلاحية اتخاد الإجراءات التنفيذية التي يستلزمها وضع حفظ النظام الصحي.// انتهى //18:17ت م0209