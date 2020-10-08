عمّان 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 21517 إصابة.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنين قادمين من الخارج، و 1312 حالة محلية، مشيراً إلى تسجيل 202 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5782 حالة، كما سُجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 144 حالة.// انتهى //18:20ت م0210