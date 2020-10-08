عمّان 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأردنية أيمن الصفدي اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيرلندي سايمون كوفني، سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين والمستجدات الإقليمية.وأكد الوزيران استمرار العمل على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات، وشددا على التضامن في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها.وتناولت المباحثات القضية الفلسطينية، حيث أكدا أهمية تكثيف الجهود المستهدفة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة.// انتهى //18:20ت م0211