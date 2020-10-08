الرباط 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأشادت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية، بتوجيهات من الملك محمد السـادس لمكافحة الإرهاب، في مقاربتها الشاملة والاستباقية، الأمنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والدينية.وثمن بيان صادر عن المنظمة اليوم، توقيع المملكة المغربية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على اتفاق يتم بموجبه فتح أول مركز أممي موجه لمكافحة الإرهاب في أفريقيا، مقره في الرباط.وأعلنت المنظمة بالمناسبة عن انخراطها في الجهود الدولية لمعالجة ظاهرة الإرهاب عبر المداخل التربوية والثقافية، والمداخل الاقتصادية والاجتماعية، والمداخل الدينية، في تفكيك خطاب التطرف وتحصين الفئات المستهدفة وتمنيعها ذاتيا من أي اختراقات، والعمل على برامج متخصصة في مجال المراجعات الأيديولوجية.وأشار بيان الإيسيسكو إلى أن المنظمة وقعت اتفاقية تعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء في المغرب يتم بمقتضاها التعاون في ثلاث اتجاهات رئيسة تهم التشبيك مع الجامعات والمعاهد البحثية، والتكوين والتدريب في مجال تفكيك خطاب التطرف والغلو، ونشر وترجمة الوسائل التربوية في مجال تفكيك هذا الخطاب.// انتهى //19:37ت م0219