الخرطوم 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسالتقى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تدروس أدحانوم غبريوسيس بمقر المنظمة بجنيف اليوم وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين إسماعيل الذي يزور جنيف حالياً.وأشاد الوزير خلال اللقاء بجهود المنظمة في مجابهة "كوفيد – 19" والأمراض الأخرى خاصةً في الدول النامية، كما قدّم شكره على الدعم الذي قدمته المنظمة للسودان في هذا الصدد.وقدم الوزير شرحا حول تطورات الأوضاع الصحية في السودان وأثر جائحة كورونا على النظم الصحية في السودان، كما تطرّق اللقاء إلى السيول والفيضانات خلال موسم الخريف في السودان التي تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات ودمار في البنية التحتية في معظم المناطق، وقدّم شرحاً لجهود الحكومة لمواجهة الحميات والأمراض المنقولة عبر المياه، مؤكداً ضرورة دعم المنظمة جهود الحكومة في التصدي للكارثة خاصةً في مجال توفير الأدوية.من جانبه، أعرب الدكتور تدروس عن ارتياحه بتناقص عدد الإصابات بجائحة كورونا كوفيد-19 في السودان، وضرورة مواصلة الالتزام بسُبل الوقاية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً مواصلة المنظمة دعم السودان لمواجهة آثار الفيضانات والأمراض المترتبة عليها، معلناً عن تخصيص المنظمة مبلغ مليون دولار أمريكي للسودان لدعم جهود الحكومة في مجابهة الأمراض والحميات الناتجة عن الفيضانات.// انتهى //19:38ت م0221