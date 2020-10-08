أبها 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واستواصل حملة "لتبقى نظيفة" التي أطلقها سمو أمير منطقة عسر العزيز أمس، وتنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإمارة المنطقة وبرنامج جودة الحياة وأمانة المنطقة، أعمالها بمشاركة ٢٠٠ متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات المنطقة.وكانت الحملة انطلقت أمس في متنزهات السودة، وواصلت أعمالها اليوم في متنزه " آل وليد" في النماص، وستتواصل غدا في متنزه "الحبلة".وتهدف المبادرة إلى تعزيز استدامة الاستفادة من الوجهات السياحية والحفاظ عليها بشكلها الجميل للأجيال القادمة، حيث إن إسهام الفتيات والشباب من أبناء المنطقة في الحملة يجعلها تحقق الهدف المرجو منها، فالهدف أن يسهم جميع أفراد المجتمع في إحداث التغيير الإيجابي المنشود.وتعد منطقة عسير المحطة الأولى لحملة "لتبقى نظيفة" حيث تشمل مناطق أخرى خلال الفترة المقبلة، وتهدف إلى تعزيز الحس الوطني والشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المقدرات الوطنية، والانسجام مع ما نصت عليه لائحة الذوق العام من ضرورة الحفاظ على المكتسبات العامة وعدم الجور عليها أو رمي المخلفات في غير أماكنها.// انتهى //19:39ت م0222