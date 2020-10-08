الجزائر 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأكد رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم، أن الجزائر شريك إستراتيجي مهم جدا لإسبانيا ولأوروبا، مبرزا حرص بلاده على تعميق العلاقات المميزة التي تربط البلدين.وقال سانشيز للصحافيين عقب لقاء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر تضطلع بدور مهم جدا وأساسي بخصوص استقرار المنطقة وتحديدا منطقة المغرب العربي والساحل، وسنعمل على تعزيز التعاون في هذا الإطار.وأضاف أنه لمس من خلال مباحثاته مع الرئيس تبون بخصوص الأزمات في المنطقة وتحديدا بليبيا والساحل، التزام الجزائر بإيجاد تسوية لهذه الأزمات وكذا إيجاد حلول للأزمات المعلقة منذ عدة سنوات والتي تعاني من أضرارها شعوب المنطقة.وأوضح المسؤول الإسباني أن زيارته إلى الجزائر كانت مناسبة لحكومتي البلدين للتعبير عن رغبتهما العميقة من أجل عقد اللقاء رفيع المستوى بين البلدين عام 2021 وذلك تعبيرا عن جودة العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن زيارته هذه تعد الخطوة الأولى التي ستتواصل من خلال اللقاء رفيع المستوى الذي سيعقد بإسبانيا والذي سنعمل من خلاله على تجديد إرادة التعاون بيننا لمصلحة البلدين.// انتهى //19:40ت م0224