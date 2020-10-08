أبوجا 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأنجز مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في نيجيريا حفر (23) بئرًا من جملة (28) بئرًا من المقرر حفرها هذا العام 2020م في عدد من المناطق الفقيرة والنائية في نيجيريا التي تشح فيها المياه الصالحة للشرب.وأفاد مكتب الندوة في نيجيريا أن العمل يجري حاليا على إنجاز 5 آبار أخرى.وتساهم الندوة العالمية من خلال حفر الآبار في توفير المياه النقية للأهالي في المناطق المتضرره من قلة المياه لتفادي الأمراض والأوبئة التي تسببها المياه الملوثة التي لاتصلح للاستعمال الآدمي.من جانبهم ثمن المسؤولون في نيجيريا جهود الندوة العالمية التنموية في المنطقة وعبر المستفيدون عن سعادتهم وامتنانهم للعطاء السخي لمملكة الإنسانية حكومة وشعبًا.// انتهى //19:42ت م0226