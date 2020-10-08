الخرطوم 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسشارك وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين إسماعيل اليوم، في إطلاق المبادرة الإقليمية لبحث حلول لقضية النازحين واللاجئين في السودان وجنوب السودان، في ظلّ رئاسة السودان لمنظمة الإيغاد، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.وأعرب الوزير عن تقدير حكومة بلاده لهذه المبادرة التي تأتي اتساقاً مع أولويات الفترة الانتقالية، لمعالجة قضايا النازحين داخلياً واللاجئين كذلك سُبل دعم العودة الطوعية عقب اتفاق السلام المبرم مؤخراً بجوبا.وأبان أن الاجتماع الرفيع المستوى يتسق كذلك مع إعلان نيروبي حول اللاجئين الصوماليين بإتباع نهجٍ إقليمي شامل لتقديم حلول دائمة للاجئين في السودان وجنوب السودان من خلال دعم منصة الإيغاد الإقليمية التي تم إطلاقها خلال المنتدى العالمي الأول للاجئين العام الماضي.وشكر المانحين والشركاء، الذين عبروا عن تضامنهم ودعمهم لهذه المبادرة من خلال تقديم الدعم التقني، المالي والتنموي للإيقاد.//انتهى//20:00ت م0233