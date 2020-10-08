الرياض 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأنهى الأمن العام تأهيل 148 متدربة من المجندات برتبة جندي في الدورة الثالثة، والتحقن بالعمل الأمني في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في خدمة ضيوف الرحمن في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي ، حيث أمضين ثلاثة أشهر من التدريب تلقين خلالها عدداً من المهارات و التدريبات المتخصصة الأمنية والإدارية، التي تمكنهن من أداء مهامهن والإسهام بخدمة دينهن و قيادتهن ووطنهن .// انتهى //20:35ت م0234