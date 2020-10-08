واشنطن 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 53,051 إصابة مؤكدة و 900 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 7,528,313 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 211,132 حالة وفاة.// انتهى //20:54ت م0236