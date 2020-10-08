واشنطن 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم اتصالا هاتفياً بوزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو.وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان لها، أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.وأشارت إلى أن الوزير بومبيو، شكر وزير الخارجية البولندي راو على استضافة بولندا للاجتماع الوزاري الثالث لتعزيز الحرية الدينية أو المعتقد.// انتهى //21:15ت م0241