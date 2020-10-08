واشنطن 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنّ الولايات المتحدة ملتزمة بدعم انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في أفريقيا.وأوضح بومبيو، في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أنّ إجراء الانتخابات مهم ليس فقط للأفارقة، ولكن أيضًا للمدافعين عن الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، مبيناً أنّه يجب على جميع الأطراف المشاركة سلميا في العملية الديمقراطية، ولا مكان للقمع والترهيب في الديمقراطيات.وأبان بومبيو، أنّ بلاده ستراقب عن كثب تصرفات الأفراد الذين يتدخلون في العملية الديمقراطية ولن تتردد في التفكير بالعواقب بما في ذلك قيود التأشيرات على المسؤولين عن العنف المرتبط بالانتخابات.وشدد بومبيو، على أنّ الولايات المتحدة كشريك مع دول أفريقيا، فإنّها تهتم بالمسار الديمقراطي للمنطقة وتلتزم بالعمل البناء مع الشركاء الدوليين والإقليميين.// انتهى //21:36ت م0246