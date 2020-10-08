عام / مدير تعليم القريات يستعرض مقترحات تطوير الموهوبين وطلبة التربية الخاصة
الخميس 1442/2/21 هـ الموافق 2020/10/08 م واس
القريات 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس
أكد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أهمية حصر الطلبة الموهوبين والموهوبات ، وطلبة التربية الخاصة ، مع إيضاح البرامج التي تقدم لهم واختيار البرامج النوعية ، موضحاً أهمية برامج الاكتشاف وبحث المعوقات وعلاجها.
واستعرض خلال اجتماعه بقسمي الموهوبين والتربية الخاصة (بنين - بنات) ، المقترحات لتطوير الموهوبين وآلية التنفيذ ، والتوسع في الكشف عن الطلبة الموهوبين والبرامج المقدمة لهم ، ومنجزات قسم الموهوبات ، والتربية الخاصة ، ومبادرة مستشار للتربية الخاصة ، إضافة إلى التطرق لعمل منصة رقمية تعنى بالكشف والرعاية والتوجيه والإرشاد وستركز على مهارات القرن الواحد والعشرين والألفية الرابعة .
وفي الختام أكد الدكتور الثبيتي على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتقديم الخدمات والرعاية لهذه الفئات من الطلبة.
// انتهى //
22:13ت م
0253