القريات 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأكد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أهمية حصر الطلبة الموهوبين والموهوبات ، وطلبة التربية الخاصة ، مع إيضاح البرامج التي تقدم لهم واختيار البرامج النوعية ، موضحاً أهمية برامج الاكتشاف وبحث المعوقات وعلاجها.واستعرض خلال اجتماعه بقسمي الموهوبين والتربية الخاصة (بنين - بنات) ، المقترحات لتطوير الموهوبين وآلية التنفيذ ، والتوسع في الكشف عن الطلبة الموهوبين والبرامج المقدمة لهم ، ومنجزات قسم الموهوبات ، والتربية الخاصة ، ومبادرة مستشار للتربية الخاصة ، إضافة إلى التطرق لعمل منصة رقمية تعنى بالكشف والرعاية والتوجيه والإرشاد وستركز على مهارات القرن الواحد والعشرين والألفية الرابعة .وفي الختام أكد الدكتور الثبيتي على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتقديم الخدمات والرعاية لهذه الفئات من الطلبة.// انتهى //22:13ت م0253