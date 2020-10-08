البكيرية 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسرأس مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح ، اليوم عبر الاتصال المرئي ، اجتماع لجان مسابقة "مدرستي " ، بحضور مساعد مدير التعليم عبدالله بن محمد العقيلي ، وجميع أعضاء اللجان.وأكد مدير التعليم أهمية العمل على تحقيق مسابقة مدرستي أهدافها المحورية في إثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية ، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد ، وأهمية الشراكة لممثلي الأدوار في "منصة مدرستي" في جميع المجالات ، وعلى عرض الخطط التنفيذية من جميع اللجان وبدء العمل بها.وقدمت مديرة مركز التميز منى الجري عرضاً مفصلاً عن المسابقة ومهام اللجان التنفيذية وسير المسابقة وما أنجز فيما يخص المسابقة ، كما عرض مشرف مركز التميز بدر الحربي عرضاً عن مهام لجنة التحكيم وتصميم استمارات التحكيم وتشكيل اللجان الفرعية.وفي نهاية الاجتماع أتيحت الفرصة لرؤساء اللجان وأعضائها بمداخلات متنوعة وعرض مقترحاتهم.// انتهى //22:15ت م0255