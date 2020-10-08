ثقافي / مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع لجان مسابقة "مدرستي الرقمية"
الخميس 1442/2/21 هـ الموافق 2020/10/08 م واس
البكيرية 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس
رأس مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح ، اليوم عبر الاتصال المرئي ، اجتماع لجان مسابقة "مدرستي " ، بحضور مساعد مدير التعليم عبدالله بن محمد العقيلي ، وجميع أعضاء اللجان.
وأكد مدير التعليم أهمية العمل على تحقيق مسابقة مدرستي أهدافها المحورية في إثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية ، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد ، وأهمية الشراكة لممثلي الأدوار في "منصة مدرستي" في جميع المجالات ، وعلى عرض الخطط التنفيذية من جميع اللجان وبدء العمل بها.
وقدمت مديرة مركز التميز منى الجري عرضاً مفصلاً عن المسابقة ومهام اللجان التنفيذية وسير المسابقة وما أنجز فيما يخص المسابقة ، كما عرض مشرف مركز التميز بدر الحربي عرضاً عن مهام لجنة التحكيم وتصميم استمارات التحكيم وتشكيل اللجان الفرعية.
وفي نهاية الاجتماع أتيحت الفرصة لرؤساء اللجان وأعضائها بمداخلات متنوعة وعرض مقترحاتهم.
// انتهى //
22:15ت م
0255