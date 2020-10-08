ثقافي / تعليم تبوك يعلن نتائج مسابقتي "لحن الوطن" و " بيتي سعودي وطني سعودي"
الخميس 1442/2/21 هـ الموافق 2020/10/08 م واس
تبوك 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ، اليوم ، أسماء الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقتي " لحن الوطن" و "بيتي سعودي.. وطني سعودي" ، التي نظمتها وحدة تطوير المدارس بتعليم المنطقة ، كمبادرة منها في تعزيز الوطنية والانتماء لدى الطلاب والطالبات ، حيث بلغ عدد ا"لفيديوهات" المشاركة 692 "فيديو" ، رُشِّح منها 143 للمنافسة .
وجاءت نتائج مسابقة " لحن الوطن" على النحو التالي :
المركز الأول : رهام بنت رافع القرني " ثانوية الأبناء الأولى "
المركز الثاني : غلا بنت طلال الشريف " المتوسطة الثامنة "
المركز الثالث : حلا بنت ياسر المحسن " مدارس دار الحنان " .
وجاءت نتائج مسابقة " بيتي سعودي .. وطني سعودي " كالتالي :
المركز الأول : شهد بنت صالح الحويطي " المتوسطة الواحد والعشرون "
المركز الثاني : مشعل بن نايف العمراني " الابتدائية السعودية "
المركز الثالث : شهد بنت عادل الجهني " المتوسطة الأولى " .
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22:15ت م
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