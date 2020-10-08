السيح 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسدشّنَ محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي ، اليوم ، غرف التكامل الحسي في جمعية ذوي الإعاقة الخيرية "جذا "، التي تكفلت بإنشائها أرامكو السعودية ، كما دشن مشروع "أكاديمية جذا الإلكترونية" ، ومشروع "ناقل جذا" في مرحلته الأولى ، وذلك بقاعة الاستقبال في مقر المحافظة بمدينة السيح.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية تركي بن عبدالرحمن العتي ، أنّ الجمعية تهدف من هذه المشروعات التطويرية إلى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين ، وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة ومساندتهم لضمان الرعاية المناسبة لأبنائهم.وأبان ، أن مشروع "ناقل جذا " يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لإيصالهم لمواعيد المستشفيات ومراجعة الدوائر الحكومية من خلال مركبة مجهزة برافعة كهربائية ، فيما سيقدم مشروع "أكاديمية جذا الإلكترونية" منصة الكترونية تخدم منسوبي وطلاب مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح وأسرهم.// انتهى //22:27ت م0258