ابوجا 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسلقي ثمانية أشخاص مصرعهم نتيجة انفجار وقع اليوم في محطة وقود في إحدى ضواحي لاغوس.وأوضح مسؤول وكالة الطوارئ النيجيرية أولوفيمي أوكي أوسانينتولو أنّ العديد من الأشخاص أصيبوا في موقع الانفجار في منطقة باروا المكتظة بالسكان, مبيناً أن 25 منزلا معظمها من طابق واحد 16 متجرا ومدرسة ابتدائية قد تأثرت بالانفجار حيث لا تزال عمليات الإنقاذ في المنطقة مستمرة.// انتهى//22:58ت م0263