صبيا 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واساختتمت إدارة التعليم بمحافظة صبيا اليوم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمعلم والمقام تحت شعار " المعلمون : القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل "، بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن الخرمي ، وذلك على مسرح الإدارة ، وعبر بث مباشر على قناة الإدارة عبر "اليوتيوب"وأبرز مدير تعليم صبيا في كلمة خلال الحفل ، دور المعلم المهم في بناء المجتمع وصناعة الفارق عبر نشر الفكر السليم ، وتنمية مهارات الحياة المختلفة لدى الطالب ، وزيادة معرفته في شتَّى العلوم ، وتخريج الكوادر التي ترفد اقتصاد الوطن.وقال: " إنّ خلف كل قصة نجاح لمخترع ، أو مهندس ، أو طبيب ، أو وزير ، أو أديب ، مُعلِّم ملهم"، مؤكدً أن المعلم هو محط الاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي نوّه في جلسة مجلس الوزراء بجهود المعلمين والمعلمات في سبيل أداء رسالتهم السامية.وتوالت فقرات الحفل التي تضمنت لمحة عن إدارة تعليم صبيا ، وإحصائيات عن عدد مكاتب التعليم ، و المدارس ، وعدد المعلمين والمعلمات في كل مكتب ، ورسالة شكر لهم بهذه المناسبة على تضحياتهم التي لا تقدر بثمن.// انتهى //23:02ت م0266