الرياض 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واساختتمت اليوم أعمال ورشة العمل التدريبية على الأنظمة الإلكترونية للأمن العام، وذلك في إطار برامج التأهيل والتطوير لمنسوبي ومنسوبات شرطة منطقة الرياض.واشتملت الورشة التي أقيمت على مدى أربعة أيام بمقر شعبة التحريات والبحث الجنائي بالرياض، عدداً من المحاور الإدارية والفنية والتقنية، ذات الصلة بالأنظمة والاتصالات الإدارية وتقنية المعلومات.وأكد مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري في ختام ورشة العمل، بأن ذلك يأتي بمتابعة من معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، الرامية إلى الإلمام بكافة الأنظمة الإلكترونية للأمن العام والمخصصة لإنجاز المهام وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.// انتهى //23:37ت م0272