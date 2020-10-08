تونس 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسثمّنت تونس توقيع السودان "اتفاق جوبا" للسلام مع الحركات المسلّحة السودانية.ووصف وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في اتصال هاتفي جمعه اليوم بنظيره السوداني عمر قمر الدين إسماعيل هذه الخطوة بـ "التاريخية"، مشيرا إلى أنها تمثّل منعرجا فارقا نحو الاستقرار والتنمية في السودان.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية، أن الجرندي جدّد وقوف تونس إلى جانب السودان في مسار السلام، وتضامنها معه في تحقيق تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية.// انتهى //23:37ت م0273