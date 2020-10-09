الرياض 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واستأكيداً لاهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بسلامة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات ، وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والتدريبية في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات ، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا ، وبعد تقييم وضع الدراسة عن بُعد خلال الأسابيع الماضية ، من خلال اللجنتين المشكلتين في التعليم العام والتعليم الجامعي بقرار من وزير التعليم ، وما انتهت إليه من توصيات تثبت كفاءة منصات التعليم عن بُعد ، فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار العملية التعليمية عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1442هـ في التعليم العام ، والتعليم الجامعي ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حالياً.وتؤكد وزارة التعليم ، أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وحرصهما على استمرار الرحلة التعليمية لأبنائهما وبناتهما من الطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا ، كان له الأثر الكبير في النجاح الذي تحقق في التعليم عن بُعد ، إلى جانب مستوى التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة الوطن وأبنائه ، كذلك دعم الأسرة والمجتمع للتعليم عن بُعد ، حيث تضافرت كافة الجهود لقصة النجاح التي تحققت للتعليم عن بُعد في المملكة.وأوضحت وزارة التعليم أنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن آلية الاختبارات في مدارس التعليم العام ، داعية لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات بالنجاح والتوفيق ، وللجميع السلامة من أي مكروه.// انتهى //00:01ت م0277