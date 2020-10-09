الرياض 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها البالغ لاستمرار الحرب الدائرة بين البلدين الجارين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا حول إقليم ناغورنو كاراباخ، وأسفها الشديد لسقوط القتلى والجرحى من الجانبين.وصرّح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أنّ مجلس التعاون يناشد أذربيجان وأرمينيا وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات شاملة للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، لهذا النزاع الذي يهدد الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز والسلم الدولي.ودعا الدكتور الحجرف مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره لوقف إطلاق النار دون تأخير والعمل على التوصل إلى حلّ سياسي للنزاع، حماية لأرواح المدنيين ولضمان الأمن والسلم في هذه المنطقة الحسّاسة من العالم.// انتهى //00:04ت م0278