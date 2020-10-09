صبيا 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واساحتفى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود ، في مكتبه بمقر المحافظة اليوم ، بالمعلمين المتميزين من مختلف مدارس المحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، بحضور مدير مكتب التعليم الدكتور عبدالرحمن رديني ،وقادة العمل التربوى .وأعرب المحافظ عن اعتزازه بهذه المناسبة وفخره بالمعلمين ، مبيناً أنهم عماد كل عمل تربوي والركيزة الأساسية التي تنطلق منها عملية تربية وصناعة الأجيال.من جانبه ، قدّم الدكتور رديني شكره وتقديره للمحافظ على هذه البادرة في مناسبة مهمة من مناسبات التكريم والتقدير للمعلمين ، مؤكداً أنّ المعلم مرتبط بشكلٍ وثيق بنهضة الوطن ، لاسيما أنه المسؤول الأول عن رفع مستوى المعرفة والثقافة لجيل المستقبل.// انتهى //00:07ت م0279