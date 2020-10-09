واغادوغو 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في بوركينا فاسو أنه تم قبول ملف 14 مترشحا متقدما للانتخابات الرئاسية في بوركينا فاسو المزمع تنظيمها في 22 نوفمبر القادم من بين 23 ملفا.وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في بوركينا فاسو نيوتن أحمد باري في مؤتمر صحفي "إن هذه القائمة المكونة من أربعة عشر مرشحا ستحال إلى المجلس الدستوري الذي سيبحث أولا في الطعون المحتملة قبل نشر القائمة النهائية".ومن بين المرشحين المختارين الرئيس الحالي روش مارك كريستيان كابوري 65 عامًا ،وزعيم المعارضة البوركينابية زفيرين ديابري ، كما تم المصادقة على ترشيح رجل الأعمال إيدي كومبوغو.// انتهى//00:10ت م0281