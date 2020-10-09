حائل 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس‎‏برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، تطلق الغرفة التجارية الصناعية بحائل بالشراكة مع عيادات الأعمال مطلع الأسبوع المقبل معسكر الشركات الناشئة الاستثماري بشراكة إستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ، وذلك ضمن برنامج تحالف الكيانات الناشئة.وأوضح رئيس غرفة حائل عبدالله العديم ، أنّ المعسكر يستهدف تمكين الشركات القائمة في حائل بما يزيد فرص نموها وتوسعها عبر الاستثمار أو الاندماج أو الاستحواذ فضلا عن تمكين رواد الأعمال من معالجة التعثرات ومواجهة التحديات وخلق التكامل باحترافية.من جانبه أشار رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة حائل نايف الجميل إلى أنّ معسكر الاستثمار للشركات الناشئة يعد أحد مبادرات لجنة ريادة الأعمال وبرنامج تحالف الكيانات الناشئة لضمان استدامة وتنافسية الكيانات الناشئة القابلة للنمو ، وذلك من خلال المستثمرين الأفراد وتحفيز الاستثمار الجريء إلى جانب الاندماج والاستحواذ.وأبان رئيس عيادات الأعمال ثامر الفرشوطي ،أن معسكر الشركات الناشئة يتكون من 4 محطات تشمل التقييم والإعداد والتهيئة والتقويم ثم الجاهزية لمرحلة النمو من خلال مزيج من الأساليب التفاعلية والعروض التقديمية التي يقدمها مستشارون وخبراء إلى جانب التطبيق العملي الفردي والجماعي ودراسات الحالات ، مشيراً إلى أن المعسكر يأتي ضمن مستهدفات برنامج تحالف الكيانات الناشئة الهادف لاحتضان المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة القائمة عبر تقديم حلول اندماج و شراكة واستثمار لضمان استمرارها ونموها على المدى البعيد من خلال ربطها بالمستثمرين الأفراد أو الشركات والصناديق الاستثمارية.وأفاد الفرشوطي أن البرنامج يستهدف الشركات الناشئة و المشروعات المتعثرة والقابلة للنمو بما يضمن استمراريتها فضلاً عن تعزيز الشراكة والإسهامات المجتمعية نحو المشروعات الريادية ، وكذلك دعم التوجه الإستراتيجي لها، بالإضافة إلى تقويم بنيتها الداخلية المثالية وتوسيع نطاقها جغرافيا.ودعت غرفة حائل رواد الأعمال و الشركات الناشئة للتسجيل في المعسكر الذي يقدم مجانا للمشاركين عبر الرابط التالي : ‏https://alliancestartups.com/apply/bootcamp.// انتهى //00:29ت م0283