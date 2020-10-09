ظهران الجنوب 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأنهت بلدية الربوعة التابعة لأمانة منطقة عسير ، مشروع درء أخطار السيول وتصريف الأمطار ومشروع تأهيل وتوسعة الشارع الرئيسي بمركز كحلا.وأوضحت البلدية ، أنها كثفت أعمال النظافة ومعالجة التشوّه البصري في مركز الربوعة الحدودي والعمل على استكمال المشروعات التنموية والتحسينية ومشروعات سفلتة الطرق والشوارع والصيانة للشوارع والأرصفة.// انتهى //00:50ت م0284