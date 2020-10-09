عام / بلدية الربوعة تنهي مشروع درء أخطار السيول
الجمعة 1442/2/22 هـ الموافق 2020/10/09 م واس
ظهران الجنوب 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس
أنهت بلدية الربوعة التابعة لأمانة منطقة عسير ، مشروع درء أخطار السيول وتصريف الأمطار ومشروع تأهيل وتوسعة الشارع الرئيسي بمركز كحلا.
وأوضحت البلدية ، أنها كثفت أعمال النظافة ومعالجة التشوّه البصري في مركز الربوعة الحدودي والعمل على استكمال المشروعات التنموية والتحسينية ومشروعات سفلتة الطرق والشوارع والصيانة للشوارع والأرصفة.
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