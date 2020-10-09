جدة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسشارك فريق التطوّع -القسم النسائي- بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ، اليوم ، في فعاليات البرنامج التوعوي عن الكشف المبكر لأورام الثدي .وتمثلت مشاركة الفريق في معرض توعوي وتثقيفي بالمراكز التجارية بالمحافظة للتعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر عامة ومن القسم النسائي بشكل خاص ، بالإضافة للبرامج التطوعية ، والنصائح والإرشادات.وأكد المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أبوزيد ، أن القسم شارك في هذه الفعاليات من خلال ركن تعريفي عُرِضت فيه خدمات الهلال الأحمر وبرامج التطوع التي يقدمها ، والتعريف بسرطان الثدي وخطورته والعوامل المسبب له ، والأغذية الضارة ومخاطر السمنة وعلاقتها بسرطان الثدي ، مشيراً إلى أن الركن شارك في توعية الحضور بالفحص الذاتي لسرطان الثدي والطريقة المثلى لها من خلال متطوعات متخصصات في هذا المجال الطبي.// انتهى //00:50ت م0285