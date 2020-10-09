اجتماعي / الهلال الأحمر بجدة يشارك في الفعاليات التوعوية للكشف المبكر لأورام الثدي
الجمعة 1442/2/22 هـ الموافق 2020/10/09 م واس
جدة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس
شارك فريق التطوّع -القسم النسائي- بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ، اليوم ، في فعاليات البرنامج التوعوي عن الكشف المبكر لأورام الثدي .
وتمثلت مشاركة الفريق في معرض توعوي وتثقيفي بالمراكز التجارية بالمحافظة للتعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر عامة ومن القسم النسائي بشكل خاص ، بالإضافة للبرامج التطوعية ، والنصائح والإرشادات.
وأكد المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أبوزيد ، أن القسم شارك في هذه الفعاليات من خلال ركن تعريفي عُرِضت فيه خدمات الهلال الأحمر وبرامج التطوع التي يقدمها ، والتعريف بسرطان الثدي وخطورته والعوامل المسبب له ، والأغذية الضارة ومخاطر السمنة وعلاقتها بسرطان الثدي ، مشيراً إلى أن الركن شارك في توعية الحضور بالفحص الذاتي لسرطان الثدي والطريقة المثلى لها من خلال متطوعات متخصصات في هذا المجال الطبي.
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