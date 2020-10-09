عام / محافظ الدرب يلتقي بالمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم
الجمعة 1442/2/22 هـ الموافق 2020/10/09 م واس
الدرب 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس
التقى محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني ، في مكتب المحافظة اليوم ، بالمعلمين والمعلمات المتميزين بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، بحضور مدير مكتب التعليم جابر مجرشي.
وأثنى المحافظ ، خلال اللقاء ، على الجهود التي يبذلها معلمو ومعلمات المحافظة في الميدان التربوي ، وظهرت ثمارها على الطلبة ، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تبرز المكانة السامية والدور الريادي للمعلم في صناعة جيل متحفز متطلع داعم لتحقيق رؤية المملكة 2030 .
و عبر مدير مكتب التعليم عن شكره للمحافظ على مشاركة المعلمين والمعلمات في هذه المناسبة التي تبرز مكانتهم في المجتمع ، وكذلك دعمه جميع النشاطات والفعاليات التعليمية التي تنفذها الإدارة .
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