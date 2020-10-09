الدرب 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسالتقى محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني ، في مكتب المحافظة اليوم ، بالمعلمين والمعلمات المتميزين بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، بحضور مدير مكتب التعليم جابر مجرشي.وأثنى المحافظ ، خلال اللقاء ، على الجهود التي يبذلها معلمو ومعلمات المحافظة في الميدان التربوي ، وظهرت ثمارها على الطلبة ، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تبرز المكانة السامية والدور الريادي للمعلم في صناعة جيل متحفز متطلع داعم لتحقيق رؤية المملكة 2030 .و عبر مدير مكتب التعليم عن شكره للمحافظ على مشاركة المعلمين والمعلمات في هذه المناسبة التي تبرز مكانتهم في المجتمع ، وكذلك دعمه جميع النشاطات والفعاليات التعليمية التي تنفذها الإدارة .// انتهى //01:18ت م0286