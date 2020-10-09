القاهرة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 121 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا ووفاة 7 حالات جديدة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها، و6017 حالة وفاة.وكشف عن خروج 32 شخصا من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97524 حالة حتى اليوم.// انتهى //02:00ت م0287