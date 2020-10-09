رام الله 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسدعا مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية والدول الصديقة إلى التدخل لوقف خطر هدم إسرائيل مدرسة "رأس التين" شرق رام الله، والمعرضة للهدم بعد تمكن الإدارة المدنية الإسرائيلية من إلغاء أمر قضائي يمنع ذلك.وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان له أن هدم المدرسة هو بمثابة استهداف لجهود الدول المانحة في بناء المؤسسات الفلسطينية وتوفير البنية التحتية لخدمة المجتمع الفلسطيني، علما أن المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، تم تشييدها مؤخرا بتمويل مشترك من فرنسا وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإيرلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والسويد.//انتهى//02:20ت م0288