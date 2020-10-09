الخرطوم 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس مفوضية السلام السودانية البروفيسور سليمان الدبيلو بمكتبه اليوم بالمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث.وقال الدبيلو في تصريح صحفي: إن اللقاء استعرض جوانب تنفيذ اتفاق السلام ومتطلباته، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور.وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت دعمها لجهود إحلال السلام في السودان، لافتا النظر إلى أن اللقاء تناول أيضا آليات تمويل تنفيذ اتفاق السلام، ووصف اللقاء بالإيجابي ويصب في مصلحة تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في جوبا مؤخرا.//انتهى//02:28ت م0289