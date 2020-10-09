واشنطن 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسنظمت الخارجية الأمريكية اليوم مناقشة افتراضية حول تعزيز القيم المشتركة، بما في ذلك الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان وتمكين المرأة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع السفراء لدى الولايات المتحدة والممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة من 12 دولة من جزر المحيط الهادئ.وأوضح البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، أن المشاركين أكدوا مجددًا التزامهم المشترك بالحوكمة الشفافة والديمقراطية والشاملة، وحقوق الإنسان، والتمكين الاقتصادي للمرأة، مما يسهم في السلام والأمن والازدهار.// انتهى //02:43ت م0290