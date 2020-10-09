نيامي 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس الحكومة النيجرية بريجي رافيني اليوم وزيرة الخارجية الإسبانية أرناتشا غونزاليس ليا التي تزور النيجر حاليا.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين النيجر وإسبانيا.وكانت وزيرة الخارجية الاسبانية قد سلمت النيجر خلال زيارتها 500 طن من المساعدات الإنسانية لمساعدة النيجر على مواجهة الأوضاع عقب الفيضانات التي شهدتها البلاد.// انتهى //03:13ت م0292