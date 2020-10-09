أديس أبابا 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس‎‏نجح الاتحاد الأفريقي في عملية إطلاق سراح رهينتين كانتا محتجزتين لدى إحدى الجماعات المسلحة بجمهورية أفريقيا الوسطى دون شروط ، حسب ما أعلن عنه مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي اليوم.وقال شرقي:" يسعدني أن أعلن أن الاتحاد الأفريقي فاوض بنجاح إطلاق سراح غير مشروط لرهينتين كانت مختطفتين من قبل إحدى الجماعات المسلحة وندعو إلى الإفراج عن الرهينة الثالثة".وأوضح أن "هذا الانجاز تم بفضل دعم الأطراف الضامنة لاتفاق السلام، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)".وكانت السودان قد استضاف محادثات سلام بين حكومة أفريقيا الوسطى و14 جماعة مسلحة، توجت بتوقيع أطراف النزاع على اتفاق نهائي لإرساء الاستقرار في البلاد.// انتهى//03:20ت م0293