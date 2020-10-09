برازيليا 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسسجلت البرازيل 27750 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات لديها إلى 5 ملايين و 28 ألفا و 444 حالة حتى الآن.وأعلنت السلطات الصحية أيضا عن تسجيل 729 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 148 ألفا و 957 حالة منذ بدء الجائحة.وتحتل البرازيل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث عالميا في عدد الإصابات بعد كل من الولايات المتحدة والهند.// انتهى //04:00ت م0295