عام / البرازيل تسجل 27750 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/2/22 هـ الموافق 2020/10/09 م واس
برازيليا 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس
سجلت البرازيل 27750 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات لديها إلى 5 ملايين و 28 ألفا و 444 حالة حتى الآن.
وأعلنت السلطات الصحية أيضا عن تسجيل 729 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 148 ألفا و 957 حالة منذ بدء الجائحة.
وتحتل البرازيل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث عالميا في عدد الإصابات بعد كل من الولايات المتحدة والهند.
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