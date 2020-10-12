الرياض 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:رسالتان من القيادة إلى أمير الكويت وولي عهدهالقيادة تهنّئ ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطنيفيصل بن بندر: القيادة تدعم رفع كفاءة الأجهزة العدليةأمير مكة يستعرض خطط فرع النيابة العامةأمير القصيم يلتقي مدير فرع «هدف» ويتسلم تقرير مبادرة «داعم»أمير نجران يطّلع على خطة جمعية ذوي الاحتياجات الخاصةأمير الباحة يستمع لتجارب الطلاب والمعلمين للتعليم عن بعدأمير الشمالية يستقبل مدير مكتب وكالة الأنباء السعوديةوزير الإسكان: موازنة الأسعار لتتناسب مع قدرة المواطنين الشرائيةوزير الإسكان للإعلاميين وكتاب الرأي: سياسات تحفيزية لزيادة المشروعاتتسجيل 323 حالة جديدة.. والحرجة تنخفض لأكثر من 11 %اعتراض «درون مفخخة» حوثية استهدفت نجرانقمة العشرين.. الريادة السعودية تتأكد ونجاحات تلوح في الأفق«هدنة مشروطة» لوقف الهجمات على القوات الأميركية في العراقالالتزام بمخرجات مؤتمر برلين حل للأزمة الليبيةالحكومة اليمنية تبحث والصليب الأحمر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرىالسيطرة على حرائق سورية ولبنان// يتبع //06:01ت م0003