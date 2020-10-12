عام / الصحف السعودية
الاثنين 1442/2/25 هـ الموافق 2020/10/12 م واس
الرياض 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
رسالتان من القيادة إلى أمير الكويت وولي عهده
القيادة تهنّئ ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني
فيصل بن بندر: القيادة تدعم رفع كفاءة الأجهزة العدلية
أمير مكة يستعرض خطط فرع النيابة العامة
أمير القصيم يلتقي مدير فرع «هدف» ويتسلم تقرير مبادرة «داعم»
أمير نجران يطّلع على خطة جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة
أمير الباحة يستمع لتجارب الطلاب والمعلمين للتعليم عن بعد
أمير الشمالية يستقبل مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية
وزير الإسكان: موازنة الأسعار لتتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية
وزير الإسكان للإعلاميين وكتاب الرأي: سياسات تحفيزية لزيادة المشروعات
تسجيل 323 حالة جديدة.. والحرجة تنخفض لأكثر من 11 %
اعتراض «درون مفخخة» حوثية استهدفت نجران
قمة العشرين.. الريادة السعودية تتأكد ونجاحات تلوح في الأفق
«هدنة مشروطة» لوقف الهجمات على القوات الأميركية في العراق
الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين حل للأزمة الليبية
الحكومة اليمنية تبحث والصليب الأحمر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى
السيطرة على حرائق سورية ولبنان
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