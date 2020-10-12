وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قمة الآمال ) : تمضي المملكة قدماً لعقد قمة قادة دول مجموعة العشرين افتراضيا في موعدها المحدد خلال الشهر القادم نوفمبر، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله، مرتكزة على رصيد قوي من الإنجازات التي أثمرتها القمة الاستثناية الافتراضية في مارس الماضي ، بالإضافة إلى مخرجات اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة.وتابعت : لقد حرصت المملكة بقيادتها الرشيدة على تحديد أولويات مسؤولياتها العالمية في التصدي للجائحة ، بحشد الجهد الدولي لأجل مواجهة تداعياتها ومخاطرها على الصحة والاقتصاد ، واستمرارا لذلك من الطبيعي أن ينصب اهتمام القادة في قمتهم القادمة على حماية الأرواح واستعادة النمو بالتعامل مع الجائحة وتجاوزها والتعافي بشكل أفضل وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.وختمت : ودائما المملكة في طليعة الدول الساعية إلى استمرار الإجراءات الفعالة والمنسقة لمعالجة هذه الأزمة وترجمة اهتمامات قادة دول المجموعة وما سيصدرونه من توصيات مهمة لرسم معالم وآمال أفضل لمستقبل العالم، انطلاقا من انجازات الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا، ونجاحاتها في دفع معالجات تحديات أخطر أزمة يواجهها إنسان العصر، واضعة نصب أعينها ضمان الازدهار لجميع الشعوب وتكافؤ الفرص للجميع.// يتبع //06:01ت م0004