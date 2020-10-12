وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حتى ترضخ إيران ) : جاءت الموجة الجديدة من العقوبات الأمريكية على إيران، ضمن إطار الاستراتيجية المعلنة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. فالرجل يقف بقوة ضد النظام الإرهابي الحاكم في طهران، ويرى أن هذا النظام لا يصنع المخاطر التي تهدد شعبه فحسب، بل ينشرها في المنطقة والعالم، عبر تمويله الإرهاب والعصابات التابعة له في هذا البلد أو ذاك، فضلا عن الخلايا النائمة التي جندتها إيران منذ عقود في قلب الدول الغربية، إضافة إلى التدخلات التخريبية العدوانية الطائفية البغيضة في عدد من الدول العربية، فضلا عن تحدي طهران المجتمع الدولي عبر تطوير صواريخ باليستية، والسعي المتواصل إلى تطوير القدرات النووية، واعتراض الملاحة التجارية المدنية في مياه الخليج العربي، وغير ذلك من ممارسات كرست وضعية إيران دولة مارقة.العقوبات الجديدة، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، كانت متوقعة، لأن إدارة ترمب أعلنت مرارا أنها ستواصل فرض مثل هذه العقوبات عندما ترى ذلك متناسبا مع الأعمال الإيرانية العدوانية.وواصلت : ورغم موقفها الصارم من نظام الإرهاب في إيران، إلا أن الإدارة الأمريكية، أبقت دائما الباب مفتوحا للحوار على أسس واقعية واضحة، ودون أي شروط من جانب طهران، بل قيام الأخيرة بالتوقف عن ممارساتها العدوانية ليس خارج أراضيها فقط، بل داخلها. إلا أن نظام علي خامنئي، ليس مستعدا للحوار، ولا يبدو أنه سيكون كذلك في المستقبل، لأنه - ببساطة - لا يعرف أي نوع من السياسات التي تدعم علاقات طبيعية بين بلاده والمجتمع الدولي، بل كل ما يعرفه ويعمل من أجله ويدعمه ويؤسس له، هو السياسات العدوانية التخريبية، تسندها أوهام طائفية.وتابعت : القرار الأمريكي الأخير وجه ضربة أخرى جديدة للقطاع المصرفي في إيران، بعد أن شملت قائمة العقوبات 18 مصرفا إيرانيا رئيسا. وهذه الموجة من العقوبات، أكدت مرة أخرى أيضا لكل الدول ألا تفكر ولو للحظة في أي تعاملات مالية مع النظام الإرهابي هناك، بما فيها بعض الدول الأوروبية، التي حاولت في السابق، وفشلت في التأسيس لعلاقات مالية وتمويلية مع طهران. فالآلية المالية التي أنشأها الأوروبيون قبل ثلاثة أعوام تقريبا، انهارت حتى قبل أن تبدأ العمل، تحت ضغط وغضب الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع الشركات والمصارف الأوروبية كلها إلى التخارج في أقرب وقت ممكن من الساحة الإيرانية، خوفا من العقوبات الأمريكية، فالموقف الأمريكي يظل حاسما في هذا المجال، ولا يبدو أنه سيتغير في ظل إدارة الرئيس ترمب.// يتبع //06:01ت م0005