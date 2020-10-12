وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التسامح الديني ) : ثمة مظاهر ومواقف تأخذ شكلاً مؤذياً، بل إنها أحياناً تأخذ طابعاً حِدِّياً عنيفاً إن على مستوى الأفراد أو الجماعات، وهي مظاهر يزداد تغوّلها في ظل غياب التسامح والتصالح مع الآخر وقبوله، حتى بتنا نرى العنف والإرهاب يتعولَم مستصحباً معه الأفكار الراديكالية والإقصائية التي تأخذ أشكالًا عنفية مؤذية.وقالت : من هنا جاء سعي الدول والمنظمات والهيئات والمراكز البحثية لدراسة ظاهرة العنف والإرهاب وأسباب غياب التسامح في محاولة للوصول لحلول ناجعة تحفظ عالمنا من تغوّل هذا العنف والأفكار النابذة للآخر المُختلِف معنا لأي سبب كان سواء عقدياً أو ثقافياً أو غيره.بالأمس شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان في ورشة «التسامح الديني» جرى عقدها بمدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان غربي السودان بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني وعدد من المسؤولين.واسترسلت : هذا اللقاء والورشة امتداد طبيعي لجهود المملكة في بث التسامح ورسالته في التقريب بين الشعوب، وهي رسالة تأتي في سياق تعاليم ديننا الإسلامي العظيم الذي تستحضره بلادنا في كافة تعاملاتها وتعاطيها مع الآخر، وبما يكفل مدّ جسور التواصل والتواد والتحاب الذي يؤلف القلوب ويسعى لنشر الخير للإنسانية جمعاء.وتابعت : وما إشادة السفير في كلمته خلال الورشة بمساعي ومجهودات وزارة الشؤون الدينية في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان -بلا استثناء- والدعوة للتسامح الحق والمحبة والخير والرحمة والسلام؛ ما هي إلا تجسيد لهذا الدور المهم الذي تضطلع به بلادنا في كل المحافل.// يتبع //06:01ت م0007