سيئول 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أن البلاد سجلت 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 24 ألفا و 703 حالات.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من بين الـ 97 إصابة الجديدة، كانت 68 إصابة محلية و29 إصابة وافدة من الخارج، وفقا للمراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة جديدة بسبب الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 433 حالة، كما تعافى من المرض 36 حالة ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 22 ألفا و 729 شخصا.// انتهى //06:07ت م0009