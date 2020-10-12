إسلام آباد 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استنكار القيادة الباكستانية ظاهرة اغتيال العلماء، وعدتها جزءا من الحرب الهجينة التي تواجهها باكستان ومحاولة لإثارة الفتنة الطائفية في البلاد.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي تعهد بالسيطرة على موجة الغلاء المعيشي في البلاد.وسلطت الضوء على اضطرار السلطات الباكستانية إعادة فرض قيود الإغلاق الذكي في عدد من المدن والمناطق نظرا لارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع الماضي.وأخبرت عن إغلاق خمس مؤسسات تعليمية في العاصمة إسلام آباد بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلبة.وأوردت ترحيب باكستان بوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، وعدته تطورا إيجابيا يخدم السلام والاستقرار.وعرجت إلى مطالبة الحكومة الباكستانية من أحزاب المعارضة بتأجيل احتجاجاتها تحسبا لانتشار فيروس كورونا.وأشارت إلى إدانة باكستان لما وصفته بإرهاب الدولة الهندية المستمر بلا هوادة وعمليات القتل خارج نطاق القانون ضد الكشميريين الأبرياء في مواجهات وهمية وما يسمى بعمليات التطويق والتفتيش في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.وأنبأت عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة بهجوم استهداف نقطة عسكرية شمال غرب باكستان.وتطرقت صحف باكستان إلى توقع باكستان شطب اسمها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، خلال الاجتماع المقبل للمجموعة هذا الأسبوع في باريس.// انتهى //06:15ت م0011