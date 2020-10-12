طوكيو 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 74ر75 نقطة أو ما يعادل 32ر0% ليصل إلى 95ر23543 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 47ر5 نقطة، أو33ر0%، ليصل إلى 91ر1641 نقطة.// انتهى //06:22ت م0012