اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1442/2/25 هـ الموافق 2020/10/12 م واس
طوكيو 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 74ر75 نقطة أو ما يعادل 32ر0% ليصل إلى 95ر23543 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 47ر5 نقطة، أو33ر0%، ليصل إلى 91ر1641 نقطة.
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