واشنطن 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسأكدت الولايات المتحدة الأمريكية عن تجديد التزامها بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لجميع الفتيات في جميع أنحاء العالم، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للفتاة" الذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في كلمة لها:" إن كل فتاة لديها إمكانات ولكن لاكتشاف هذه الإمكانات يجب أن تتمتع الفتيات بنفس الحقوق والفرص التي يتمتع بها الفتيان، حقوق مثل الإرث وامتلاك الأراضي والحصول على فرص التعليم والسفر والعمل بحرية والتمتع بحياة خالية من العنف الاجتماعي وأن تتحكم هي بمستقبلها".وقالت أورتاغوس في تغريدة:" إن الفتيات يتخطين العقبات كل يوم لإيجاد عالم أكثر ازدهارا وأمانا وإنصافا لنا جميعا.. الولايات المتحدة ملتزمة بحماية حقوق الفتيات من خلال التعليم والمشاركة و التمكين".وختمت المتحدثة كلمتها بهذه المناسبة قائلة إن فتيات اليوم سيصبحن قائدات الغد.// انتهى //07:12ت م0014