الرياض 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسأعلن التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، عن زيادة الدعم من الكوادر البشرية في تخصص استشاريي طب الأسرة لينضموا إلى زملائهم في مراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع السكني .ويؤكد التجمع الصحي الثاني على أهمية تطوير القدرات البشرية ودعمهم بالأنظمة التقنية والمختصة في الجانب الطبي ، والتي تسهم في أداء الأعمال وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.ويأتي السعي لذلك، كون الرعاية الصحية الأولية تعد إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمجتمع، وقد ظهر دورها في العديد من مجالات النظم الصحية الحديثة، إضافة إلى إيمان المختصين بأن الرعاية الصحية الأولية هي بوابة الحفاظ على المجتمعات من خلال تكثيف التوعية الصحية واتباع الإجراءات الوقائية في الحد من وقوع الأمراض.يذكر أن مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تبلغ 59 مركزا صحيا في شمال وشرق مدينة الرياض، يمكن الحجز لها من خلال تطبيق " موعد" تضم 15 عياده تخصصية، مثل عيادة الجراحة العامة، الإرشاد النفسي، فحص الزواج ، السفر، طب الأسرة، التطعيم، متابعة الحمل، التدخين، خدمة الوصفة الإلكترونية، الإجازة الإلكترونية ( منصة صحة).// انتهى //18:29ت م0180